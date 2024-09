Victor Font: “Nico Williams? Laporta ci ha ingannato, solo false promesse”

L’ex candidato alla presidenza del Barça, Victor Font, ha parlato in conferenza stampa per analizzare l’attuale situazione del club catalano. Font ha criticato quella che, a suo avviso, è stata una falsa promessa fatta dal presidente Joan Laporta, che in un’intervista a ‘Barça One’ aveva assicurato che un’operazione come quella per Nico Williams poteva essere realizzata. Queste le parole di Font: ” Sapevo da tutti che ci stavano ingannando con Nico Williams e che c’erano esercizi di volontarismo. La gente crede alla storia del club ma dopo che ci hanno promesso qualcosa ‘X’ volte e questa non si realizza, accadrà come nella storia del pastore e dei lupi, la gente non crederà più”.

Foto: Victor Font – Twitter