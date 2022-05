Vicino un acquisto per il Parma: Krause twitta le bandierine di Francia e RD Congo

Fattispecie cui ha abituato nella passata stagione, il presidente del Parma Kyle Krause ha praticamente annunciato un nuovo acquisto tramite Twitter attraverso le bandiere della nazionalità del calciatore in questione: il numero uno del sodalizio ducale ha pubblicato, in questo caso, quelle di Francia e Repubblica Democratica del Congo, separate da uno slash (dunque a lasciare intedere una doppia nazionalità). Si tratta, con ragionevole certezza, di Nathan Buayi-Kiala, centrocampista franco-congolese del Lille nel giro della Nazionale francese Under 18.

Foto: sito Parma