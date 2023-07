Vicino l’accordo tra Besiktas e Al-Sadd per Saïss

Romain Saïss è molto vicino al Qatar. Il 33enne difensore centrale non ha fatto mistero del suo desiderio di lasciare il Besiktas quest’estate, e diversi club hanno mostrato interesse per lui. Secondo L’Equipe, alla fine sarà l’Al-Sadd a ingaggiare il calciatore. Il club arabo dovrebbe pagare circa 2,5 milioni più bonus per permettersi il nazionale marocchino.

Foto: Instagram ufficiale Saiss