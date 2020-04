Vicepresidente Monaco: “Stop alla Ligue 1? Scenario che avremmo voluto evitare”

Oleg Petrov, vicepresidente del Monaco, ha parlato per quanto concerne la conclusione della Ligue 1: “Questo è lo scenario che il Monaco, come la maggior parte dei club del campionato, voleva evitare. Anche se volevamo riprendere la stagione, prendiamo atto di questa decisione adottata in un contesto sanitario estremamente complesso, con le sue conseguenze economiche e una realtà che affronteremo insieme. Ci dispiace per questa classifica perché avevamo l’ambizione di fare meglio. Durante questa stagione, abbiamo fatto molti sforzi come riorganizzazione, rinforzi durante la finestra di trasferimento, al fine di cambiare le cose e qualificarci alle coppe europee”.