Vicepresidente Betis: “Con una maxi-offerta per Miranda è giusto accettare”

Juan Miranda potrebbe avvicinarsi al Milan. A confermare che l’addio al Betis potrebbe essere un’opzione concreta è il vicepresidente del club andaluso José Miguel López Catalàn, che ha parlato al programma La Jugada su Canal Sur della situazione dell’esterno spagnolo classe 2000:

“Finora ci sono state proposte di rinnovo, ma per qualche motivo non siamo riusciti a raggiungere quell’accordo. Si parla di Milan, Dortmund o altre squadre spagnole.

Con uno stipendio doppio o triplo di quello che ha qui è giusto che accetti, ma non lo sappiamo ancora. Il rapporto con la sua famiglia e con il suo agente è molto buono, non è una relazione tesa”.

Il laterale andaluso è da tempo nel mirino dei rossoneri, che lo vedono come la pedina giusta per ricoprire il ruolo di vice-Theo Hernandez. A giugno andrà via a parametro zero, ma il suo arrivo già nel mercato di gennaio potrebbe aiutare a contrastare l’emergenza infortuni.

