Vicenza, un positivo al Covid nel gruppo squadra

“La società LR Vicenza comunica che è emersa la positività al COVID-19 di un membro del gruppo squadra, facente parte dello staff. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare di concerto con l’AULSS 8 Berica. Il restante gruppo squadra sarà sottoposto a tampone e seguirà l’iter previsto dai protocolli sanitari in essere”. Con questa nota il club veneto ha comunicato l’esito dell’ultimo giro di tamponi. Il Vicenza è il terzo club di Serie B, dopo Pordenone ed Empoli, a essere alle prese con i contagi da coronavirus in questa settimana di pausa.