Vicenza, TAC negativa per il portiere Contini. Sarà dimesso

“In seguito al trauma subito, Contini è stato trasportato in ambulanza al San Bortolo per accertamenti. La TAC cerebrale e cervicale hanno dato esito negativo. Ha riportato una labirintosi da trauma barico, verrà dimesso in serata e dovrà osservare dei giorni di riposo”

Questo il comunicato del Vicenza sulle condizioni del portiere Contini, uscito in barella durante la gara con il Lecce, a causa di un petardo lanciatogli dalla tifoseria salentina.

Foto: Logo Vicenza