Vicenza, Serena annuncia: “Mi sono dimesso. La società…”

Il Vicenza perde contro la Virtus Verona, ultima in classifica nel Girone B di Serie C, e il tecnico Michele Serena ha rassegnato le sue dimissioni. Ad annunciarlo è stato lo stesso allenatore dopo la partita: “Ho parlato con la società e ho dato le dimissioni che sono state accettate, voglio ringraziare il patron e la società – afferma come riporta Trivenetogoal.it – ma le posizioni in classifica vanno scalate ma non perse, faccio un grosso in bocca al lupo al Lanerossi Vicenza”.