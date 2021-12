Vicenza, riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra

Tegola per il Vicenza. Con un comunicato ufficiale, il club biancorosso, ha annunciato la positività al Covid-19 di alcuni componenti della squadra. Ecco la nota: “La società LR Vicenza comunica che nella giornata odierna sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I soggetti in questione sono stati immediatamente posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Il restante gruppo squadra è stato sottoposto a tampone molecolare. La seduta di allenamento prevista per oggi, mercoledì 22 dicembre, è stata annullata.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti domani, all’esito dei tamponi molecolari effettuati”. Foto: Vicenza Twitter