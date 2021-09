Vicenza, il commosso saluto di Di Carlo: “E’ una società che amo con tutto me stesso. Auguro solo il meglio”

A 48 ore dal suo esonero dalla panchina del Vicenza, Mimmo Di Carlo, ha affidato ad Instagram le sue emozioni di questi anni al Lanerossi.

Queste le sue parole: “Mi sono preso qualche ora di tempo in più per rimettere in ordine i pensieri e le emozioni che ho vissuto in queste ultime due stagioni, che per me sono state intensissime. Sono orgoglioso di aver rappresentato al meglio delle mie possibilità una società che, prima da giocatore e poi da allenatore, ho amato con tutto me stesso. Ho sempre messo il Vicenza davanti a tutto e tutti, perché questi colori sono nella mia pelle. Lascio questo club con la soddisfazione di aver contribuito al ritorno in Serie B, con una promozione che tutti ci chiedevano e che abbiamo raggiunto con l’unità del gruppo, la compattezza e un rinnovato spirito di appartenenza a questa gloriosa maglia. Ringrazio il mio staff tecnico, i giocatori e tutte le persone che, dal campo di allenamento alla società, mi hanno aiutato in questo percorso. Riuscire a riaccendere l’entusiasmo e l’emozione negli occhi e nei cuori dei nostri magnifici tifosi è stato per me il risultato più importante. Non lo dimenticherò mai. Per tutti questi motivi, faccio di cuore un grande in bocca al lupo al nuovo staff tecnico. Sempre forza Lane!”.

Foto: Twitter Vicenza