Vicenza, il capitano Golemic non ottiene l’idoneità sportiva

Brutta tegola per il Vicenza che perde, al momento, il capitano Vladimir Golemić, che non ha superato le visite mediche, non ottenendo l’idoneità sportiva.

Questa la nota: “La società L.R. Vicenza comunica che il calciatore Vladimir Golemić, sottoposto alle consuete visite mediche che si svolgono all’inizio della stagione, non ha ottenuto l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica. Tutta la famiglia biancorossa desidera stringersi attorno al proprio Capitano in questo momento, fornendogli tutto il supporto necessario per affrontare tale situazione. Forza Capitano!”. Lo stesso Golemic ha poi pubblicato un post su Instagram, nel quale ha sottolineato l’importanza di lasciare a lui ed alla sua famiglia la giusta privacy in un momento già di per sé difficile: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno supportando e che mi stanno dimostrando il proprio affetto e la propria vicinanza. Non è un momento facile e mi dispiace non poter essere in campo ora insieme ai miei compagni, ma non farò mancare loro il mio sostegno. Spero che tutto possa risolversi presto, nel frattempo però vi chiedo di rispettare la mia privacy e quella della mia famiglia, evitando di diffondere notizie non ufficiali. Sempre forza Lane!”.

Foto: logo Vicenza