Vicenda Nandez: Il Cagliari condannato a pagare 2milioni al Boca

La FIFA con un comunicato ufficiale, ha condannato il Cagliari Calcio a pagare 2 milioni di euro al Boca Junior, non versati per l’acquisto di Nahitan Nandez. In sintesi, il club sudamericano non ha ricevuto dal club sardo la seconda rata per il trasferimento di Nandez. Oltre ai 2 milioni, dovrà versare un tasso di interessi pari al 5% della cifra. Il Cagliari ha solo 45 giorni di tempo per versare la cifra. Nel caso in cui non dovesse accadere, dovrà restare fermo senza fare operazioni di mercato per tre sessioni. Ecco il documento ufficiale.

FOTO: Twitter Cagliari