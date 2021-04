Vice presidente Udinese: “Il Napoli ci ha chiesto De Paul ma deve capire che costa”

Intervistato da Radio Punto Nuovo, il vice presidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ha parlato di diversi temi, del Covid, del mercato e delle aperture stadi.

Queste le sue parole: “Apertura stadi? E’ un tema delicatissimo, il mondo sta vivendo un dramma epocale e purtroppo ancora non si vede la luce. Chi parla di riaperture non deve essere frainteso, la salute è la prima cosa. Crediamo che le partite abbiano un impatto sulla salute pubblica. Sicuramente le società di calcio stanno perdendo tanti soldi. L’Udinese è una società all’avanguardia perché abbiamo testato un protocollo anti-covid con la società infront, sperimentato anche a Cortina. Il protocollo prevedeva la gestione del pubblico negli stadi. Ovviamente accompagnato a questo si deve avere un protocollo sanitario per entrare nello stadio. Il protocollo che abbiamo testato lo abbiamo proposto anche in lega”.

Sul mercato: “De Paul? Quando lo vedo mi riconcilio con il calcio. Il presidente De Laurentiis deve capire che è un giocatore costoso. De Laurentiis ce lo ha chiesto. Aurelio è talmente avanti, sembra un visionario ma tante volte ha ragione”.

Foto: Twitter personale