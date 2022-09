Vice presidente Brighton: “De Zerbi è sempre stato la prima scelta tra numerosi candidati eccellenti”

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton. Il vicepresidente e amministratore delegato del club inglese, Paul Barber, ha così commentato l’arrivo del tecnico italiano sulla panchina dei Seagulls: “Abbiamo esaminato numerosi candidati eccellenti, ma Roberto era la nostra scelta numero sin dall’inizio, l’unico con cui abbiamo parlato. Non è un segreto che il nostro presidente segua allenatori in rampa di lancio, in Europa e nel mondo, e riteniamo che Roberto sia la persona giusta perché il Brighton continui a progredire, per lavorare con questo gruppo eccezionale di calciatori”.

Foto: Twitter Shakhtar