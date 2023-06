Vicario-Tottenham: la clamorosa svolta del pomeriggio. Trattativa in stato avanzato

Guglielmo Vicario si prepara a lasciare l’Empoli. Una clamorosa svolta anticipata da Sportitalia nel pomeriggio, quando tutto sembrava deporre una fase di attesa considerato che il portiere dell’Empoli era il numero uno della lista dell’Inter in caso di cessione di Onana. Ma evidentemente con il Manchester United che non si è ancora materializzato, il club toscano non ha voluto aspettare e siamo entrati in una fase molto calda della trattativa. La valutazione è di 20 milioni, il Tottenham ha sciolto le riserve, la clamorosa operazione anticipata nel pomeriggio è entrata nel vialone decisivo, mancano alcuni dettagli, ma Vicario vede la Premier.

Foto: Twitter Empoli