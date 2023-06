Vicario-Tottenham: assalto confermato. Ore caldissime

Il Tottenham piomba su Guglielmo Vicario. Un assalto anticipato questo pomeriggio da Michele Criscitiello per Sportitalia che ha trovato sempre più conferme nelle ultime ore. Il portiere era in pugno all’Inter, ma i nerazzurri stanno prendendo tempo per capire il futuro di André Onana. E gli Spurs si sono inseriti con forza nella trattativa, manifestando il proprio interesse all’Empoli e preparando un’offerta importante da portare al presidente Corsi. Ore caldissime, il futuro di Vicario potrebbe essere in Premier.

Foto: Instagram Vicario