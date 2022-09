Vicario sulla convocazione in Nazionale: “È un punto di partenza, lo dedico all’Empoli”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, ha commentato la vittoria degli azzurri sul Bologna: “Vittoria desiderata, oggi come in tutte le altre gare. L’abbiamo portata a casa con una grandissima partita sia offensiva che difensiva. Parata su Orsolini? Non ne voglio parlare, sarebbe comunque stato fuorigioco. L’importante è quello che hanno fatto i miei compagni. La vittoria è un premio a quello che facciamo durante la settimana. Sono state fatte 7 prestazioni di livello, ci mancava l’ultimo step. Vogliamo migliorare e, continuando a seguire le indicazioni dell’allenatore, ci toglieremo delle soddisfazioni“. Infine, ha parlato della convocazione in Nazionale: “E’ stato un momento personale molto emozionante. Ieri il direttore lo ha annunciato a cena davanti a tutti. La dedico al mio club e ai miei compagni, senza ai quali non l’avrei raggiunta. All’inizio non ci credevo e non vedo l’ora di andare a Coverciano. E’ un punto di partenza, voglio continuare a migliorare e questo è il club ideale”.

Foto: Twitter Empoli