Vicario: “Stiamo mostrando chi siamo giocando un ottimo calcio. Avremmo meritato qualcosa di più con l’Arsenal”

Arrivato in estate dall’Empoli, Guglielmo Vicario è già diventato un idolo dei tifosi del Tottenham, prendendo il posto di Hugo Lloris. Dopo il pareggio contro l’Arsenal, l’ex portiere di Empoli e Cagliari ha raccontato quello che è il modo di giocare del Tottenham: “Questo è il nostro modo di giocare a calcio da dietro”, ha detto Vicario. “Dobbiamo rischiare, giochiamo da dietro per muovere il terzo uomo. Seguiamo le indicazioni del nostro allenatore. Dopo la partita con l’Arsenal ero abbastanza soddisfatto, la cosa più importante era mostrare a tutti chi siamo. Penso che meritassimo qualcosa in più perché abbiamo giocato un ottimo calcio”, ha detto il portiere italiano.

Foto: Instagram Tottenham