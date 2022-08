Vicario: “Pareggio il risultato più giusto. Dobbiamo ancora amalgamarci”

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Lecce, il portiere dell’Empoli, Guglielmo Vicario, ha così commentato il pareggio per 1-1 maturato al Via del Mare: “É stata una bella partita da giocare e da vedere. Abbiamo sofferto noi, come loro d’altronde. Ci sono stati diversi ribaltamenti di fronte: credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Il nostro è un percorso che è iniziato da un mese e mezzo: dobbiamo ancora amalgamarci. Siamo un’unione forte: da questi momenti di sofferenza possiamo trarre componenti importanti, soprattutto dal punto di vista morale“.

Foto: Twitter Empoli