Vicario: “Mi ispiro a Buffon ed ero fissato con Handanovic. Voglio la Champions e vivermela da protagonista”

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Serie A, iniziando dalla scelta del 13 come suo numero di maglia: “È un numero che hanno vestito grandissimi portieri. Mi sono sempre lasciato trasportare da chi ha vestito questa maglia. Il primo anno di Serie A ho scelto la 31, che è una data importante per me: il matrimonio dei miei genitori. Poi sono arrivato ad Empoli e la 31 era occupata, quindi ho optato per la 13 che ha un ruolo importante ed è palindroma con la 31, quindi comunque mi legava ai miei genitori”.

Poi ha proseguito parlando degli idoli: “Il primo che ho seguito è stato Buffon. Quando ero piccolo, andavo allo stadio a vedere l’Udinese che in quel periodo era davvero ad un passo dall’Europa che conta, ed ero fissato sul fatto di arrivare allo stadio in tempo per vedere il riscaldamento dei portieri e quindi di Handanovic e di vedere qualsiasi cosa facesse prima e dopo l’ingresso in campo. Penso che la grande carriera che ha fatto sia, anche, stata merito della sua leadership: a volte anche silenziosa; bastava uno sguardo per dare rispetto e credibilità ai suoi compagni”. E su Buffon: “Averlo con noi durante i raduni della Nazionale è importantissimo. Ci dà sempre consigli preziosi e da portiere a portiere è sempre più facile capirsi”.

Sui prossimi impegni con la Nazionale. “Il mio obiettivo ad ora è la qualificazione all’Europeo con la Nazionale; tutto quello che verrà sarà una diretta conseguenza. Indossare la maglietta azzurra ti fa sempre provare un brivido, cantare l’inno è qualcosa di speciale. Se mi sento pronto a diventare il titolare degli Azzurri? Sarebbe un piacere rappresentare la mia Nazionale. L’allenatore fa delle scelte per il bene comune della squadra, però ad ogni convocazione si spera sempre di raggiungere la titolarità”.

Infine, sulla Champions: “È un altro sogno, è il prossimo obiettivo da conquistare; è una competizione ambiziosa e vorrei vivermela da protagonista”.

