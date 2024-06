Vicario: “La Premier è stata un’opportunità, fa parte del percorso di crescita”

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Tottenham e della Nazionale italiana, Guglielmo Vicario, ha così parlato della sua scelta di andare a giocare in Premier:”Per me è stata una opportunità. Magari si gioca un calcio meno tattico, più fisico, ma fa parte di un percorso di crescita che volevo fare. Fa parte di un bagaglio di esperienze che secondo me un’atleta fa bene a mettere nel proprio percorso”.

Poi ha proseguito: “Probabilmente a volte il fatto di andarsi a confrontare con una cultura e lingua differente può creare un po’ di problemi, magari al termine di un’annata non ti senti ancora adattato, integrato. Ma io credo ne valga la pena non solo dal punto di vista sportivo perché ti fa aprire anche un po’ gli occhi: magari qui sei anche in comfort-zone, mentre da queste esperienze puoi crescere in convinzione, consapevolezza”.

Foto: Instagram Vicario