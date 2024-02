Vicario: “Il Tottenham è un club molto differente da quelli che ho conosciuto in passato. Qui cambiano tante cose”

Non solo Destiny Udogie, anche il suo compagno di squadra al Tottenham Guglielmo Vicario , arrivato in Inghiletrra la scorsa estate dall’Empoli, ha rilasciato un’intervista ai taccuini di Sportweek in cui ha fatto il punto sulla sua esperienza fin qui in oltremanica: “E’ innegabile che un club così sia differente da quelli che ho conosciuto in passato: cambiano le aspettative, tante dinamiche. Io però penso che il calcio cambi ma allo stesso tempo rimanga uguale, nel senso che il pallone è sempre quello e devi cercare di entrare nelle idee dell’allenatore, nelle sue richieste, nel livello di squadra dei compagni che hai. Per me qui il livello si è alzato notevolmente ed è bello potersi cimentare giorno dopo giorno con dei giocatori di altissima qualità.”

Un passaggio, poi, sul suo passato e sul suo idolo da bambino: “Sono cresciuto col mito di Gigi Buffon e Handanovic come idolo. Ho sempre avuto questa doppia visione del ruolo. Buffon che alza la coppa del 2006, quando dovevo ancora compiere 10 anni, sicuramente mi ha dato tanto come ispirazione.”

Foto: Twitter Tottenham