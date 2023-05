Vicario: “Il futuro? Non ho la macchina del tempo. Ora l’obiettivo è finire bene e magari andare in Nazionale”

Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, ha parlato a margine di un evento a Coverciano, dove si è espresso sul futuro.

Queste le sue parole: “Il futuro? Non ho la macchina del tempo e non posso arrivare a luglio. Mi godo l’ultima partita da fare con professionalità ed attenzione, poi spero ci sia la possibilità di far parte del gruppo della Nazionale. Poib vacanze e poi vedremo cosa accadrà”.

Foto: Instagram personale