Vicario: “Giocare per l’Italia è sempre un grandissimo orgoglio, per me che sono all’estero vale ancora di più”

Guglielmo Vicario, portiere dell’Italia, ha parlato ai microfoni RAI Sport, subito dopo la fine del test amichevole pareggiato 0-0 contro la Turchia: “Partita non facile. Penso faccia parte del percorso, è la prima amichevole. Ne abbiamo un’altra domani e un’altra ancora domenica. Lavoriamo per aggiustare quello che c’è da aggiustare. Giocare per l’Italia è sempre un grandissimo orgoglio, per me che gioco all’estero vale ancora di più”.

Foto: Instagram Vicario