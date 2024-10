Vicario: “Giocare in Premier è il coronamento di un sogno. Spero di giocare il Mondiale 2026”

Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a Vivo Azzurro TV .

Queste le sue parole: “La mia passione per la porta nasce perché vedevo che me la cavavo abbastanza dignitosamente e avevo sempre avuto questo desiderio, un po’ contrastante di cercare di essere il diverso dagli altri e di vedere un po’ nell’insoddisfazione altrui la mia gioia”.

Ci racconti la sua carriera: “È partita dal basso, dall’interregionale. Ho intrapreso un percorso che mi ha dato la possibilità di salire pian piano tutti i gradini, arrivando fino alla Serie A. Il trasferimento in Premier League è stato il coronamento di un sogno: ho deciso di affrontare una sfida di vita e culturale differente, uscendo da quella che era la mia comfort zone”.

Quanto è importante Buffon per lei? “Da piccolo andavo a letto con la maglia di Buffon, averlo tutti i giorni con noi è un’emozione che si fa fatica a descrivere. La Nazionale è il sogno con cui si cresce da bambini, è bellissimo girare l’Europa e il Mondo con lo scudetto dell’Italia sul petto. Mi auguro di continuare a far parte di questo gruppo e partecipare al Mondiale del 2026″.

Con Spalletti come si trova? “Il rapporto tra allenatore e squadra deve essere di grande sintonia, bisogna restare uniti e fare quello che il mister ci chiede durante i ritiri”.

Cosa prova a parare? “Mi piacerebbe poter paragonare la gioia della parata a quella di segnare un gol. Per me è così, soprattutto quando la fai in un momento delicato salvando un risultato determinante”.

Foto: Instagram Tottenham