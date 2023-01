Vicari sul Parma: “Incontreremo una squadra forte. Stiamo lavorando per farci trovare pronti”

Francesco Vicari, difensore centrale del Bari è intervenuto oggi in conferenza stampa – dove ha parlato di diversi temi, tra cui anche del prossimo avversario, ovvero il Parma: “Incontreremo una squadra molto forte, conosciamo il valore dell’avversario, stiamo lavorando per farci trovare pronti e fare punti. Abbiamo fatto un girone d’andata importante, metterei la firma per ripeterci, ma so che il campionato è difficile e riconfermarsi non è mai facile. Noi cerchiamo di fare sempre punti, ma conosciamo anche il livello dell’avversario”. Il difensore sempre sul match contro i ducali ha aggiunto: “Stiamo lavorando per arrivare alla partita nella migliore condizione possibile, loro ora stanno meglio perché prima avevano alcuni infortunati e ora hanno ritrovato tutti i giocatori. Non abbiamo ancora battuto le big? Ciascuno di noi vorrebbe vincere tutte le partite, cercheremo di infrangere questo tabù ma in alcune occasioni dipende anche dal caso. Col senno di poi avremmo potuto fare meno errori, ma sfido chiunque a non essere un po’ euforici davanti certe cornici di pubblico”.

Foto: Logo Bari Twitter