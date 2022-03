Si è tinta di neroverde la settantaduesima edizione della Viareggio Cup. Il Sassuolo Under 18 ha trionfato ai rigori 5-3 (0-0 dopo i tempi regolamentari e supplementari) contro la compagine rivelazione del torneo, ovvero i nigeriani dell’Alex Transfiguration. Ad alzare la coppa è stato Adrian Cannavaro, figlio di Paolo, ex capitano del Napoli e proprio del Sassuolo.

L’Alex Transfiguration, come appena scritto, non avrà vinto la Coppa ma ha guadagnato tantissimi consensi. Una squadra nata appena cinque anni fa e che, fattispecie sorprendente, non disputa campionati ma persegue unicamente uno scopo sociale, quello che ne ha favorito la fondazione. Atterrati in Italia tra l’indifferenza generale, dopo il 6-2 rifilato alla Fiorentina all’esordio questi giovani, sorridenti e qualitativi atleti sono diventati i protagonisti di un’edizione ricca di gol ed emozioni.

Il cammino del Sassuolo (alla seconda vittoria in questa manifestazione) ha beneficiato di un pizzico (o qualcosa in più) di fortuna proprio in finale, dati i tre legni colpiti dall’Alex Transfiguration ma ha al contempo mostrato un gruppo volitivo, propositivo e capace di superare avversari ugualmente talentuosi come la Fiorentina ai Quarti oppure l’Atalanta in Semifinale. Notevole soddisfazione per Emmanuel Cascione, ex allenatore della Primavera del Napoli, che può dunque esultare per il successo in una delle manifestazioni più iconiche e riconoscibili del nostro calcio.