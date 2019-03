Viareggio Cup, ecco il quadro completo dei quarti di finale

Sono terminati tutti gli ottavi di finale della Viareggio Cup 2019. L’Inter si prende i quarti battendo la Rappresentativa Serie D con un gol per tempo. Il Milan spreca il doppio vantaggio e si fa riprendere dal Bruges, che stacca il pass per il turno successivo ai calci di rigore, decisivi in altri tre match (passano Parma, Braga e Berekum Chelsea, prima africana a raggiungere i quarti nella storia del torneo). Avanti anche Genoa e Bologna, mentre il big match serale se lo prende la Fiorentina, che batte il Toro. Di seguito il quadro completo dei quarti di finale.

VENERDÌ 22 MARZO

QUARTI DI FINALE

ore 14:00 – La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (Sintetico)

Inter–Bruges

ore 15:00 – Altopascio (LU) / Stadio Comunale (Sintetico)

Bologna-Braga

ore 15:00 – Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (Sintetico)

Fiorentina–Parma

ore 16:30 – La Spezia / Intels training center “Ferdeghini” (Sintetico)

Genoa–Berekum Chelsea