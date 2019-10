Vialli sulla Samp: “Dispiace per come è andata, ma abbiamo la coscienza pulita”

Dopo una lunga trattativa, la Sampdoria alla fine è rimasta in mano al presidente Massimo Ferrero. Nulla da fare per Gianluca Vialli e la sua cordata, tiratisi fuori dai giochi per un accordo economico mai arrivato. L’ex attaccante doriano, attualmente ambasciatore volontario per Euro 2020, ha commentato così la vicenda ai microfoni di Sky Sport non risparmiando una stoccata all’attuale patron della Samp: “La questione è molto semplice, con Ferrero non abbiamo trovato l’accordo sul prezzo. Non è colpa di nessuno. Chi vende ha un’idea, chi compra un’altra: Ferrero ha fatto un prezzo e non è stato possibile trovare un punto di incontro. Ci spiace che questa cosa sia diventata pubblica e abbia in qualche modo condizionato l’umore e i risultati della squadra, ma abbiamo la coscienza pulita: negli ultimi 13 mesi abbiamo fatto soltanto due comunicati ufficiali e questa è la prima volta che ne parlo. Dispiace perché, a parte il tempo e le energie investite, ero convinto di poter fare un buon lavoro anche grazie alle persone che già lavorano nella società e alle quali attualmente non è riconosciuto il giusto merito, anche perché se li prende tutti lui. Avrei lavorato con passione, coraggio, umiltà per poter rappresentare il popolo sampdoriano nel migliore dei modi. Possibilità che la trattativa si riapra? Non so rispondere a questa domanda“.

Foto: Zimbio