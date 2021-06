Vialli: “Mancini è un fratello. Ha creato un gruppo fantastico. Trasmette fiducia ai giocatori”

Nel corso della serata di gala della Nazionale, Gianluca Vialli, capo delegazione degli Azzurri, ha parlato del rapporto con Mancini.

Queste le sue parole: “Con Roberto Mancini è un rapporto che è nato 35 anni fa. Non siamo solo amici, ma c’è un rapporto di fratellanza. Alla Samp abbiamo fatto delle cose stupende. Poi il rapporto si è consolidato anche se ognuno ha preso strade diverse. L’amicizia aiuta a lavorare anche meglio e con Roberto devo dire che lo è stato”.

Su Mancini allenatore: “E’ un grandissimo tecnico. Da ragazzo non c’averi mai creduto. In Nazionale ha creato un grande gruppo, trasmette fiducia ai giocatori, con loro è come se camminasse sull’acqua. Fa anche rispettare la disciplina quando è giusto che sia”.

Foto: Screen Rai 1