Vialli e Mancini: quell’abbraccio che unisce tutta Italia

La scena simbolo delle esultanze del successo dell’Italia contro l‘Austria è il bellissimo abbraccio tra il CT Roberto Mancini e il capo delegazione della Nazionale, Gianluca Vialli.

Un abbraccio fraterno, emozionante, ricco di sentimenti, di affetto, di un legame che va oltre il calcio, oltre i colori, oltre ad un semplice sport.

Quell’abbraccio tra Vialli e Mancini è il simbolo di una unione stupenda, quella anche di saper soffrire, affrontare le sofferenze della vita e in questo caso di una partita di calcio. Un abbraccio che unisce tutta Italia e tutti gli italiani, in un periodo, tra l’altro, dove anche un gesto così bello, come l’abbracciarsi, ci è stato negato dal Covid.

Ebbene, in quell’abbraccio strappa lacrime, si sono rimescolati i sentimenti di tutti noi, che si rivedono, in questi due protagonisti della Nazionale, come due fratelli, due amici, due congiunti (per utilizzare un termine che abbiamo imparato a conoscere) che esultano e gioiscono.

Il simbolo dell’unione del gruppo, di questa Nazionale, è racchiuso tutto in quel bellissimo abbraccio.

Foto: Instagram Sampdoria