Viali torna a Cosenza: “Questo ambiente mi esalta. Ecco perché me ne sono andato un anno fa”

William Viali ha fatto ufficialmente ritorno al Cosenza, subentrando all’esonerato Fabio Caserta. Queste le sue parole, rilasciate nella conferenza stampa di presentazione tenutasi oggi, nella quale il tecnico è tornato a parlare del suo addio al club calabrese, avvenuto nell’estate 2023:

“Perché sono andato via in estate? Abbiamo speso davvero tanto e per farvi capire il mio stato d’animo faccio un esempio. Dopo la festa con il presidente ho preso la macchina e sono tornato a casa alle sei di mattina. Ero svuotato, questa è la verità dei fatti. L’ambiente di Cosenza mi aveva esaltato e me lo sono fatto scappare per scelte solo mie. Questo l’ho consapevolizzato nel periodo in cui sono stato fermo. Caserta? Ho sentito Fabio, lo stimo moltissimo. Ho trovato una squadra allenata bene e che ha voglia di fare, né ho percepito scompensi. In questa settimana non ho stravolto nulla, poi vedremo il da farsi nella sosta. Ternana-Cosenza è una partita determinante, spetta a noi cambiare il titolo. Ci siamo preparati per la sfida del Liberati, ho chiesto di pensare solo alle Fere. Tutino rientrerà la prossima settimana”.

Foto: Instagram Cosenza