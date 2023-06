Viali saluta Cosenza: “L’esperienza più importante da allenatore”. Lo attende l’Ascoli

Wiliam Viali saluta il Cosenza attraverso una lettera pubblicata su Instagram: “Nei miei 30 anni di calcio ci sono state tappe che hanno segnato in maniera netta il mio percorso. Da allenatore, Cosenza è decisamente quella più importante ed emozionante che abbia vissuto. Tutti insieme ci abbiamo messo lavoro, impegno, ma soprattutto tanto trasporto per raggiungere un risultato che sembrava impossibile. Si sono create alchimie non semplici da replicar. Ci tengo a salutare e ringraziare il presidente Guarascio, Il direttore Roberto e Armando, Roberta Marco e tutte le persone della sede, I medici ed i loro staff, I magazzinieri, Carmine, Gianluca e Mario, Kevin e Lo staff tecnico E tutti i miei calciatori protagonisti di un impresa sportiva. Infine volevo ringraziare Cosenza e la sua gente, mi avete fatto sentire a casa!!! È stato un onore grazie”. Per lui, adesso, inizierà una nuova avventura sulla panchina dell’Ascoli.

Foto: Instagram Cosenza