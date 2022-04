Viaggio nel passato di Benzema: “Non è mai stato ossessionato dal gol”

Centravanti più tecnico al mondo, 39 gol in 39 partite giocate finora in stagione, una costante immissione di qualità nella manovra del Real Madrid e una leadership che nessuno può né potrà discutere. Karim Benzema continua a incantare, ma quali e come sono state le sue origini da professionista? AS ha contattato Bryan Bergougnoux, compagno di un giovanissimo Karim nel Lione (che in Italia abbiamo conosciuto con il Lecce), per raccontarne gli esordi: “Il giorno del suo debutto siamo entrati insieme al 77′, ci conoscevamo da molto tempo, quindi gli ho detto alcune parole prima di scendere in campo, solo per fargli capire di godersi il momento. Sono stato felice di essere al suo fianco in quel momento dopo tutti gli anni passati insieme. E al suo esordio mi ha dato l’assist per 2-0.

Il giocatore che vedo oggi ha le stesse peculiarità: giocare prima di tutto per la squadra. Karim è un attaccante che non è mai sceso in campo con l’ossessione di mettersi in mostra o di fare gol, ma soprattutto di essere il più efficace possibile per la squadra. Ho un immenso rispetto per tutto il lavoro che hai fatto“.

Foto: Twitter Real Madrid