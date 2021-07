Vezzali sulla riapertura degli stadi: “Ho proposto il 75% di capienza, dipenderà dai vaccini e dalla situazione epidemiologica”

La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in una intervista a La Stampa, ha affrontato anche il tema relativo alla riapertura degli stadi. Ecco le parole dell’ex atleta: “Gli stadi riapriranno al cinquanta per cento all’aperto e al venticinque per cento al chiuso. Io ho proposto di arrivare al settantacinque per cento all’aperto e cinquanta al chiuso. Vedremo se la situazione vaccinale ed epidemiologica lo permetteranno”.

Foto: Twitter Vezzali