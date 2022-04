Vezzali: “Siamo al lavoro per riformare il calcio italiano e investire sui giovani”

Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo Sport, è intervenuta all’evento dedicato ad Artemio Franchi in Palazzo Vecchio a Firenze, dove ha anche parlato del futuro del calcio italiano dopo la figuraccia della non qualificazione ai Mondiali.

Queste le sue parole: “Penso sia importante far sentire la vicinanza del Paese nei confronti di una persona che lo ha reso grande, che ha consentito al mondo del calcio di poter dire la sua e di avere una bella strada da percorrere. Ha creato la Serie C, è stato un visionario, credeva nei giovani e nel loro potenziale. Sono davvero contenta di averlo onorato con la mia presenza”.

Un commento sulla crisi del calcio italiano.

“Dal mio insediamento ho sempre sottolineato come il calcio abbia bisogno di una serie di riforme create dall’interno. La situazione che si è venuta a creare dimostra ancora di più che il calcio sta soffrendo, è in crisi e sicuramente, per quanto riguarda il governo, stiamo lavorando per una serie di misure che nell’immediato possono consentire al mondo del calcio in particolare, ma a tutti, di risollevarsi. Saranno misure ad hoc per consentire al mondo del calcio di poter tornare a respirare e ad investire sui giovani, che oggi non giocano più nei cortili e sono sempre proiettati in casa a giocare con i social”.

Foto: Twitter Serie B