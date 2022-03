Vezzali: “Il calcio italiano ha bisogno di riforme, domani il primo tavolo per rilanciare il sistema”

Parlando a margine dell’inaugurazione di alcuni impianti sportivi a Montelupone, in provincia di Macerata, la sottosegretaria allo sport del governo Draghi Valentina Vezzali ha parlato delle necessarie riforme che serviranno per rilanciare il calcio italiano dopo la delusione generata dalla mancata qualificazione dell’Italia di Roberto Mancini al prossimo Mondiale: “Ritengo che il calcio abbia bisogno di una serie di riforme per essere, veniamo da una settimana delicata. Il risultato della Nazionale non è stato quello che tutti ci aspettavamo, questo ci impone una riflessione“.

Vezzali prosegue: “Domani si terrà il primo tavolo con tutto il mondo istituzionale che cercherà di prendere delle misure importanti per rilanciare il sistema”.

Foto: Twitter personale Valentina Vezzali