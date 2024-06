Vestergaard: “Germania? Sono chiaramente i favoriti, ma crediamo in noi stessi”

Jannik Vestergaard, difensore del Leicester e della Nazionale danese, ha parlato ai microfoni di Ran.de in vista del match di domani valido per gli ottavi di Euro 2024: “Giocare contro i padroni di casa in uno stadio come questo sarà ovviamente una grande esperienza. Ma non veniamo solo per fare esperienza, vogliamo far loro del male e anche se i tedeschi sono chiaramente favoriti, abbiamo fiducia in noi stessi e crediamo in noi stessi. Siamo andare lì per infastidirli”.

Foto: Instagram Vestergaard