Vespe contro streghe: Juve Stabia-Benevento, il fascino della prima volta in B

Chi si vuol salvare contro chi sogna la A. In mezzo, ed in comune, la voglia di vincere il primo storico confronto in Serie B. Juve Stabia e Benevento arrivano così al derby campano del turno numero dodici di campionato, una delle sfide più affascinanti ed interessanti della giornata pre-sosta della cadetteria.

Due, peraltro, delle squadre più in forma del torneo: 12 punti nelle ultime 5 gare per i sanniti di Pippo Inzaghi, appena 3 in meno per gli uomini di Fabio Caserta. Al Menti, dunque, si prospetta una sfida spettacolare, con la matricola che cercherà di fermare l’autentica corazzata di quest’avvio di stagione.

La prima volta in B, dunque, di Juve Stabia-Benevento si avvicina. E che prima volta, viste le premesse.

Foto: Benevento Twitter