Vertonghen saluta il Tottenham: “Grazie a tutti per il supporto. Siete stati fantastici”

Jan Vertonghen ha confermato il suo addio al Tottenham. Il difensore belga, che era in scadenza di contratto, ha salutato ufficialmente gli Spurs dopo ben 8 stagioni:“Un giorno triste per molte ragioni – ha scritto sui social – Mi mancheranno gli amici, lo staff, mi mancherà giocare nel bellissimo nuovo stadio e ovviamente mi mancheranno i tifosi. Grazie a tutti per il supporto nel corso degli anni. Siete stati fantastici. Abbiamo un sacco di ricordi incredibili insieme ma, per adesso, è addio”.

Foto: Vertonghen Twitter personale