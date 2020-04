Vertonghen in scadenza con il Tottenham: “Firmerò per un club ambizioso”

Jan Vertonghen è in scadenza di contratto a giugno con il Tottenham e il suo futuro è tutto da decifrare. Lo stesso difensore belga, intervenuto ai microfoni di Play Sports Kot, ha parlato così della sua situazione: “Voglio firmare con il club che sarà giusto per me. Potrebbe essere il Tottenham o un altro. Ma deve essere una squadra ambiziosa. Voglio giocare in Europa poiché la Nazionale è importante per me”, ha confessato Vertonghen.

Foto: Twitter personale Vertonghen