Mercoledì è in programma una partita decisiva per la salvezza della Salernitana, impegnata nel recupero della diciannovesima giornata a Udine. I granata, reduci dalla vittoria contro la Samp, dovranno fare a meno di Djuric e Mazzocchi, squalificati per recidività in ammonizione. Assenza pesante anche in casa bianconera, con Molina appiedato dal giudice sportivo.

FOTO: Instagram Udinese