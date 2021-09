Verso Svizzera-Italia, tutti i precedenti: quanti pareggi!

Stasera alle 20:45, allo stadio St. Jakob-Park di Basilea, si giocherà Svizzera-Italia, partita valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Le due squadre si affronteranno per la ventesima volta nel corso della storia. Andiamo a vedere come è andata nelle occasioni precedenti.

Italia 7 vittorie, Svizzera 4 vittorie, 8 pareggi

2.06.1924 (Olimpiadi) Svizzera-Italia: 2-1

17.06.1954 (Mondiali) Svizzera-Italia: 2-1

23.06.1954 (Mondiali) Svizzera-Italia: 4-1

7.06.1962 (Mondiali) Italia-Svizzera: 3-0

18.11.1967 (Qual. Europei) Svizzera-Italia: 2-2

23.12.1967 (Qual. Europei) Italia-Svizzera: 4-0

21.10.1972 (Qual. Mondiali) Svizzera-Italia: 0-0

20.10.1973 (Qual. Mondiali) Italia-Svizzera 2-0

15.11.1986 (Qual. Europei) Italia-Svizzera: 3-2

17.10.1987 (Qual. Europei) Svizzera-Italia: 0-0

14.10.1992 (Qual. Mondiali) Italia-Svizzera: 2-2

1.05.1993 (Qual. Mondiali) Svizzera-Italia: 1-0

10.10.1998 (Qual. Europei) Italia-Svizzera: 2-0

9.06.1999 (Qual. Europei) Svizzera-Italia: 0-0

30.04.2003 (Amichevole) Svizzera-Italia: 1-2

31.05.2006 (Amichevole) Svizzera-Italia: 1-1

12.08.2009 (Amichevole) Svizzera-Italia: 0-0

5.06.2010 (Amichevole) Svizzera-Italia: 1-1

16.06.2021 (Europei) Italia-Svizzera: 3-0

Foto: Twitter Italia