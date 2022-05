Verso Sassuolo-Milan, i neroverdi: “Per l’inizio della prevendita siamo in attesa della programmazione dalla Serie A”

Domenica è prevedibile un Mapei Stadium sold out per la gara col Milan. La Lega deve ancora programmare la partita, ma nonostante ciò i tifosi milanisti sono già in subbuglio per accaparrarsi i biglietti dello stadio di Reggio Emilia. Il Sassuolo con un comunicato ha reso noto che “Viste le tante richieste che stanno arrivando in merito all’inizio della prevendita dei biglietti di Sassuolo-Milan, si comunica che per la definizione di tale data siamo in attesa della programmazione, da parte di Serie A, del giorno e dell’orario in cui sarà disputato il match”.

FOTO: Twitter Sassuolo