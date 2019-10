Verso Salisburgo-Napoli, Marsh: “Non firmerei per un pareggio, pensiamo solo a domani”

Conferenza stampa della vigilia per il tecnico del Salisburgo, Jesse Marsch. L’allenatore degli austriaci, in vista della sfida di Champions League in casa contro il Napoli, ha voluto tenere alta la concentrazione, senza farsi distrarre da eventuali calcoli in ottica qualificazione: “Non possiamo pensarci adesso, è davvero troppo presto. Noi ci dobbiamo concentrare sulla partita e non pensare al futuro. Pensiamo solamente a noi ed alla nostra partita di domani”.

Sulla possibilità di ottenere un punto domani e giocarsi tutto fra 14 giorni al San Paolo: “La partita del ritorno sarà fra poco tempo ma noi vogliamo cercare di ottenere un vantaggio in questa gara, prima di pianificare quella di Napoli”.

Sul Napoli: “Ha giocatori tecnici e veloci, ma anche forti fisicamente come Milik e Llorente. Proveremo a fare il nostro gioco e limitare la loro azione sulle fasce. Haland? È pronto, giocherà”.

Foto: Twitter Salisburgo