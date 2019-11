Verso Roma-Napoli, l’esito del ricorso sulla squalifica di Carlo Ancelotti

È arrivato pochi minuti fa il verdetto sul ricorso presentato dal Napoli in merito alla squalifica di Carlo Ancelotti, espulso nel corso del match contro l‘Atalanta nel turno infrasettimanale. Il tecnico di Reggiolo non ha visto annullare la sanzione a suo carico e, quindi, non potrà sedere in panchina nella sfida delle 15 contro la Roma di Paulo Fonseca. A guidare Insigne e compagni sarà il figlio Davide.

Foto: Napoli Twitter