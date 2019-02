Verso Napoli-Juve: Cristiano Ronaldo si è allenato con il gruppo

Buone notizie per la Juve in vista della trasferta di Napoli. Cristiano Ronaldo, che ieri aveva lavorato a parte per un problema alla caviglia, oggi è sceso regolarmente in campo con i compagni per la seduta di allenamento. Questa la nota del club bianconero: “La Juventus continua il lavoro di avvicinamento alla trasferta di Napoli, contro la squadra che occupa la seconda posizione in Serie A. Dopo l’intensa seduta di ieri, i giocatori sono dunque tornati in campo, questa mattina al JTC; si è allenato regolarmente insieme al gruppo anche Cristiano Ronaldo, che ieri aveva svolto lavoro a parte”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus