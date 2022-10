Verso Napoli-Ajax, i convocati di Schreuder. Squalificato Tadic. Torna Sanchez

Il tecnico dell’Ajax, Schreuder, ha stilato la lista dei convocati in vista della delicata trasferta di Champions League in casa del Napoli. Non convocati lo squalificato Tadic e il terzino Rensch. C’è invece Jorge Sanchez:

Portieri: Stekelenburg, Gorter, Pasveer.

Difensori: Timber, Bassey, Wijndal, Blind, Sánchez, Magallán, Álvarez.

Centrocampisti: Klaassen, Taylor, Kudus, Grillitsch, Regeer.

Attaccanti: Bergwijn, Brobbey, Ocampos, Lucca Berghuis Conceição, Baas.

Foto: logo Ajax