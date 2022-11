Verso Milan-Salisburgo, Ulmer: “Non vediamo l’ora. Possiamo raggiungere un altro obiettivo incredibile”

Mercoledì andrà in scena Milan–Salisburgo sfida decisiva per le sorti del girone E di Champions League. Il capitano del club austriaco, Andreas Ulmer, ha così parlato nel post partita dell’ultimo match di campionato giocato sabato contro l’Hartberg (gara vinta per 1-0). Queste le parole rilasciate da Ulmer ai canali ufficiali del club: “Non vediamo decisamente l’ora. Possiamo raggiungere un altro obiettivo incredibile: tutti sono pieni di motivazione. Non vediamo l’ora della sfida”.