Verso Milan-Salisburgo, Okafor: “Non abbiamo l’obbligo di vincere. L’obiettivo era fare bella figura”

Durante l’intervista a La Gazzetta dello Sport, Noah Okafor, attaccante del Salisburgo, ha così parlato della sfida di domani contro il Milan, che varrà il passaggio del turno agli ottavi di finale: “Mi piacciono queste sfide. La Champions è speciale, trasmette emozioni differenti e permette di crescere. Il mio futuro al Lipsia? Un passo per volta, ora penso al Salisburgo”. Poi ha proseguito parlando dei suoi gol in Champions: “Far gol in Champions è sempre bello. Per il club però la rete fatta l’anno scorso al Siviglia è la più importante. Siamo diventati la prima austriaca a superare il girone e raggiungere gli ottavi, eliminando un grande club come quello spagnolo. Un bel traguardo, perfino storico”. Infine, è tornato a parlare dell’eventuale passaggio agli ottavi: “L’obiettivo era fare bella figura con squadre forti e blasonate. Non abbiamo l’obbligo di vincere. Saremmo contenti se riuscissimo a proseguire il cammino europeo. Meglio se in Champions”.

Foto: Twitter RB Salisburgo